貨物室から火災が発生したという警報で関西空港に緊急着陸したアメリカのユナイテッド航空機について国の運輸安全委員会による原因調査が始まりました。国交省大阪航空局によりますと12日午後7時すぎアメリカのユナイテッド航空機が飛行中に機内の貨物室で出火を示す警告が出たため関西空港に緊急着陸。乗客乗員142人全員が脱出し、5人が軽いけがをしました。消防によりますと、機体を調べた結果「貨物室からの出火はなかった」と