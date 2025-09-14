気象台は、午前4時10分に、大雨警報（浸水害）を浜田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・浜田市に発表 14日04:10時点東部、西部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。西部では、14日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、14日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量45