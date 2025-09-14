ドジャース・佐々木朗希投手（２３）がメジャー昇格へ次回も３Ａで“追試”を受けることが１２日（日本時間１３日）、決まった。登板日は未定。ロバーツ監督はこの日、佐々木が今季最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測した９日（同１０日）の３Ａ登板で右ふくらはぎに違和感を覚えたことを明かし、次回も３Ａ登板を明言。「ふくらはぎは大きな問題ではなさそうだ。シーズン終了までに、朗希がここ（メジャー）に戻っ