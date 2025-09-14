歌手の美川憲一（79）が心臓手術を受け、入院していることが13日、明らかになった。同日、SNSなどで洞不全症候群と診断されたことを発表した。洞不全症候群は心臓の収縮の命令を出している洞結節に機能低下が生じることで起きる病気。脈拍が極端に遅くなったり、心臓の収縮に極端に間隔が空き、息切れ、疲れ、失神、めまいなどの症状が生じる。ペースメーカーを取り付けることで、必要最低限な心拍数を確保できるようになる。