気象台は、午前4時3分に、大雨警報（土砂災害）を高岡市、黒部市、小矢部市、上市町、立山町に発表しました。また洪水警報を富山市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を滑川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・高岡市、黒部市、小矢部市、上市町、立山町に発表 14日04:03時点富山県では、14日夕方まで土砂災害に警戒してください。東部では、14日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してくださ