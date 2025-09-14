韓国のボーイズグループRIIZE（ライズ）が13日、東京・代々木第一体育館でアリーナツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR［RIIZING LOUD］IN JAPAN」東京公演を開催した。今年7月から世界14都市で開催中のワールドツアーで、日本では5都市のアリーナで11公演を開催し、13万5000人を動員予定。昨年5月以来となる同所でのライブとなり、ショウタロウ（24）は「ただいま代々木！」と絶叫。ウンソク（24）は「会いたかったです。今日も楽し