Hey！Say！JUMP薮宏太（35）が、ミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（26年6月から、東京・パルテノン多摩など）に主演することが13日、分かった。約4年ぶりの再演で、22年の初演に続き薮が主人公のジョセフを演じる。名作「オペラ座の怪人」を生んだ作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバー氏と、「ライオンキング」などの作詞を手がけたティム・ライス氏のタッグで生まれた一作で、世界