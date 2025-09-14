◆米大リーグジャイアンツ５x―１ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が球団１００年ぶりの歴史的投球を披露したが、チームはサヨナラ負けを喫した。１２日（日本時間１３日）、同地区３位の敵地ジャイアンツ戦に先発し、９回２死までノーヒッターだった６日（同７日）の敵地オリオールズ戦に続き、７回１安打１失点１０奪三振の好投。