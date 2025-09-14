韓国発のボーイズグループ「ＲＩＩＺＥ」が１３日、東京・代々木第一体育館でワールドツアー東京公演の初日を迎えた。来年２月２１〜２３日に初の東京ドーム公演を行うことをサプライズ発表。韓国デビューから２年５か月でのドーム公演は、Ｋ―ＰＯＰの男性グループでは最速となる。代々木体育館は、ＲＩＩＺＥが初めて日本で単独コンサートを行った思い出の地。アンコールのＭＣで、同ツアーの特別公演として東京ドームでのラ