◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節鹿島３―０湘南（１３日・メルスタ）暫定４位の鹿島は湘南を３―０で破り、首位・京都に勝ち点５５で並び２位に浮上した。０―０で迎えた後半に３ゴールを奪った。＊＊＊この今季１７勝目を受けて、勝ち点を５５に伸ばした鹿島が来季もＪ１に在籍することが確定した。降格圏の１８位・湘南との勝ち点差が３０に開き、残り９試合で現在降格圏に沈む３チーム（湘南、横浜ＦＣ、新潟）