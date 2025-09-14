気象台は、午前3時52分に、大雨警報（土砂災害）を長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、平戸市、西海市（江島・平島を除く）、佐々町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、平戸市、西海市（江島・平島を除く）、佐々町に発表 14日03:52時点南部、北部では、14日朝から14日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□大雨警報【発表】・