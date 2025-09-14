ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が、2026年2月に東京ドーム公演『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を開催する。【ライブ写真】幻想的な雰囲気…！立ち姿も美しいRIIZE2024年9月に日本デビューしたRIIZEは現在、全国5都市を巡る初のアリーナツアー『2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN』を開催中。デビューから2年5ヶ月での東京ドーム公演は、K-POP男性グループとして