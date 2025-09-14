◆米大リーグカブス―レイズ（１３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レイズ戦のスタメンを外れた。後半戦はなかなか調子が上がらず、８月６日（同７日）の本拠地・レッズ戦での２７号から出場した試合では３１試合連続で本塁打が出ていないが、５日（同６日）の本拠地・ナショナルズ戦から６試合連続で安打を放ち、８月２０日（同２１日）の