プレミアリーグ第4節が13日に行われ、ウェストハムとトッテナム・ホットスパーが対戦した。ウェストハムは開幕から公式戦3連敗を喫したものの、前節でノッティンガム・フォレストに勝利して今季初勝利を記録。嫌な流れを断ち切った。対するトッテナムは対照的に、開幕節のバーンリー戦、第2節のマンチェスター・シティ戦と連勝スタートを切ったあと、第3節のボーンマスとの対戦では敗北。ここから再び勢いに乗りたいところだ