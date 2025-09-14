【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権は13日、ザグレブで行われ、男子フリースタイル86キロ級でパリ五輪代表の石黒隼士（自衛隊）と70キロ級の青柳善の輔（クリナップ）が14日の決勝に進み、メダルを確定させた。