ロマンチックムード高まる今シーズン、コーデにぜひ取り入れたいのは「バレエシューズ」。今回は、履くだけでおしゃれ度アップを狙えそうな【GU（ジーユー）】のバレエシューズに注目。サンダルをバレエシューズに履き替えるだけで、トレンド感も秋ムードもアップしそう！ スタッフさんによる、大人可愛いデートコーデや秋先取りコーデもぜひ参考にして