気象台は、午前2時55分に、大雨警報（土砂災害）を南砺市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・南砺市に発表 14日02:55時点西部では、14日明け方から14日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■南砺市□大雨警報【発表】・土砂災害14日明け方から14日夕方にかけて警戒