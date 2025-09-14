気象台は、午前2時38分に、大雨警報（土砂災害）を中頓別町、枝幸町に発表しました。また洪水警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・中頓別町、枝幸町に発表 14日02:38時点宗谷地方では、14日朝まで土砂災害や河川の増水、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風警報14日朝にかけて警戒風向東・陸上最大風速20m/s■猿払村□暴風警報14