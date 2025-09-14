JRAが馬券を発売したアイルランド中距離路線の頂上決戦「第50回愛チャンピオンS」（G1、芝2000メートル）は13日、首都ダブリンのレパーズタウン競馬場で8頭で争われ、日本から参戦した坂井騎乗のシンエンペラー（牡4＝矢作、父シユーニ）は道中、好位で運んだが、しまいの伸びを欠いて6着。G1初制覇はならなかった。クリストフ・スミヨン（44）騎乗のドラクロワ（牡3＝愛A・オブライエン、父ドバウィ）が勝利し、2走前のエクリ