G1「アイリッシュチャンピオンS」が13日、アイルランドのレパーズタウン競馬場（芝2000メートル）で行われ、JRAで馬券発売が行われた。日本から参戦した坂井瑠星騎乗のシンエンペラー（牡4＝矢作、父シユーニ）は6着。3着に敗れた昨年の雪辱はならなかった。道中は3番手を追走したが、勝負どころで下がり、直線でも伸び切れなかった。▽矢作芳人師言葉がないですね。去年よりはるかにいい状態で、返し馬も良かったのに、何が