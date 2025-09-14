気象台は、午前1時57分に、洪水警報を更別村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・更別村に発表 14日01:57時点十勝地方では、14日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■更別村□洪水警報【発表】14日明け方にかけて警戒■浦幌町□大雨警報・土砂災害・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報14日明け方にかけて警戒