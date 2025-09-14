気象台は、午前1時53分に、大雨警報（土砂災害）を天売焼尻に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・天売焼尻に発表 14日01:53時点留萌地方では、土砂災害に警戒してください。上川、留萌地方では、低い土地の浸水に警戒してください。上川地方では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■留萌市□大雨警報・土砂災害・浸水14日明け方にかけて警戒3時間最大雨量70mm■士別市□大雨