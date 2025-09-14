14日午前1時50分、北海道と気象台は、登別市、白老町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・登別市・白老町