電車の中で女性の下半身を複数回触るなどしたとして会社員の男が逮捕されました。被害を受けた女性が男を追いかけ、取り押さえたということです。座間市の会社員、草木武容疑者（52）はおととい午後11時すぎ、小田急線の車内で女性（30代）の下半身を複数回にわたり触るなどした疑いがもたれています。警察によりますと、女性は車内で草木容疑者に対し複数回、注意するなどしましたが、行為はやまず、草木容疑者は新百合ヶ丘駅で降