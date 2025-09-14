黄金世代に匹敵する豪華な中盤、そこにラミン・ヤマルの登場など、スペイン代表はどうしても話題が中盤と前線に集中しがちだ。しかし、ここ1、2年で一気に層が厚くなった最終ラインも見逃せない。何よりの収穫はバルセロナで成長する18歳のパウ・クバルシ、今夏ボーンマスからレアル・マドリードへ移籍した20歳DFディーン・ハイセンの台頭だ。スペインは今月2026ワールドカップ欧州予選でブルガリア、トルコと対戦したが、今のとこ