現地9月13日、アイルランド・レパーズタウン競馬場で行われた、アイリッシュチャンピオンステークス（G1・芝2000m・8頭立て）は、C.スミヨン騎乗、ドラクロワ（牡3・愛・A.オブライエン）が圧勝。2着にアンマート（せん7・英・O.バローズ）、3着はロイヤルチャンピオン（せん7・英・K.バーグ）が入った。勝ちタイムは2分04秒69（稍重）。日本から参戦したシンエンペラー（牡4・栗東・矢作芳人）は6着に敗れた。【動画】シンエ