三重県熊野市の丸山千枚田で田んぼのオーナーによる稲刈りの集いが行われました。 【写真を見る】三重・熊野市「丸山千枚田」で稲刈りの集い田んぼのオーナー400人が5月に自分たちで植えたコメを収穫 「丸山千枚田」は高低差100メートルの山の斜面に1340枚の水田が並ぶ、東海地方最大の棚田です。 30年ほど前から、田んぼの一部を貸し出すオーナー制度が導入され、棚田の維持管