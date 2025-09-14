アメリカのトランプ大統領は13日、NATO＝北大西洋条約機構の加盟国に対し、ロシア産原油の購入を打ち切るよう求めました。トランプ大統領は13日、SNSにNATO加盟国などに宛てた手紙としてメッセージを投稿しました。トランプ氏はこの中で「全てのNATO加盟国がロシアから原油を購入することをやめた時、アメリカもロシアへの大規模な制裁を科す用意がある」と述べました。トランプ氏はロシアとウクライナに首脳会談を呼びかけていま