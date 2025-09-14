◆第５０回アイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１（９月１３日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）２年連続で参戦したシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は坂井瑠星騎手を背に、好発から３番手を追走したが、直線で伸びを欠き、後退し、８頭立ての６着に敗れた。昨年３着のリベンジは果たせなかった。これまで２３年ホープフルＳ、２４年のジャパンＣでともに２着だったが、待望のＧ１タイトルに