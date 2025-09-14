きのう、福島県南会津町の高齢者施設で、クマが窓ガラスを突き破って施設の中に侵入しました。けが人はいませんでした。警察などによりますと、きのう午前6時半頃、南会津町の高齢者介護施設で、職員が窓の外にいる体長およそ1メートルのクマに気付いたところ、クマは窓ガラスを突き破って、施設の中に侵入しました。職員は入所者6人に部屋から出ないように呼びかけながら別の部屋に逃げこんだということです。施設の職員「(クマと