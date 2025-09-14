【オランダ・エールディビジ第5節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 3-1(前半2-0)ズウォレ<得点者>[ア]デイビィ・クラーセン(18分)、M. Godts2(37分、86分)[ズ]K. de Rooij(69分)<警告>[ア]Y. Regeer(23分)、O. Wijndal(56分)[ズ]ライアン・トマス(64分)