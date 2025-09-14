【ラ・リーガ第4節】(アノエタ)ソシエダ 1-2(前半0-2)R・マドリー<得点者>[ソ]ミケル・オヤルサバル(56分)[R]キリアン・ムバッペ(12分)、アルダ・ギュレル(44分)<退場>[R]ディーン・ハイセン(32分)<警告>[ソ]イゴール・スベルディア(6分)、アンデル・バレネチェア(45分+1)[R]シャビ・アロンソ(34分)、キリアン・ムバッペ(62分)観衆:36,958人├10人で逃げ切ったR・マドリーが開幕4連勝!! ソシエダ久保建英は今季