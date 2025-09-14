[9.13 ラ・リーガ第4節 ソシエダ 1-2 R・マドリー]ラ・リーガは13日、第4節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはレアル・マドリーに1-2で敗れた。R・マドリーが前半に退場者を出したなか、久保は今季初のベンチスタートで後半21分からピッチに立つも、2枚のサイドバックとマッチアップする警戒態勢を崩せず、古巣相手に決定的な働きはできなかった。国際Aマッチウィーク明けのラ・リーガ再開戦。日本代表活動でマイナスの