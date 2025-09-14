【プレミアリーグ第4節】(クレイヴン・コテージ)フルハム 1-0(前半0-0)リーズ<得点者>[フ]オウンゴール(90分+4)<警告>[フ]サンダー・ベルゲ(79分)、マルコ・シウバ(90分+5)[リ]アントン・シュタハ(11分)、ノア・オカフォー(64分)観衆:27,327人└負傷から復帰の田中碧はベンチ入りも出番なし…リーズ、後半ATの痛恨オウンゴールでフルハムに完封負け