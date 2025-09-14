[9.13 プレミアリーグ第4節 フルハム 1-0 リーズ]プレミアリーグは13日、第4節を行い、日本代表MF田中碧が所属するリーズがフルハムのホームに乗り込み、0-1の完封負けを喫した。ベンチ入りした田中の出場はなかった。昇格組のリーズは開幕戦でエバートンを1-0で下して白星スタートを切り、その後はアーセナルに0-5で敗れ、ニューカッスルと0-0のドロー。1勝1分け1敗でフルハム戦を迎えた。第2節アーセナル戦で負傷した田中は