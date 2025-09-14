ボートレース若松の「ヴィーナスシリーズ第１４戦マクール杯ナイトプリンセスカップ」が１４日に開幕する。初日ドリーム１号艇の渡辺優美（３２＝福岡）が前検好感触をつかんだ。前節の江戸川ヴィーナスシリーズで優勝と、勢いに乗って地元ヴィーナスシリーズに?凱旋?となった。特訓を終えると「出足系だと思うけど、伸びも悪くない。微調整で合わせて行けばもっと良くなりそう」と手応え十分。さらなる上積みにも自信をのぞ