現地９月13日に開催されたラ・リーガの第４節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが、その日本代表MFの古巣である強豪レアル・マドリーと対戦した。日本代表帰りの久保が今季初のベンチスタートとなったソシエダは12分、バックパスのミスをエムバペにかっさらわれ、独走から先制を許す。その３分後にもエムバペに際どいシュートを浴びたが、ポストに救われる。その後もピンチが続いたなかで迎えた32分、カウンターから