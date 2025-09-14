横浜市港南区の高速道路で車がひっくり返る事故がありました。9月13日午後2時半前、横浜横須賀道路上りの港南台インターチェンジ付近で「車が横転しています」と通報がありました。この事故によるけが人はいませんでしたが、運転手の男性が「車内のパネルを見ていた」と話していることから、警察は脇見運転が事故の原因とみて調べています。