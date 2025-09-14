低気圧や前線の影響で、北海道と九州北部では線状降水帯が発生するおそれがあります。大雨による災害に厳重な警戒が必要です。北海道では、低気圧が9月14日にかけて通過するため非常に激しい雨が降る見込みで、明け方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。すでに各地で雨脚が強まっていて、白老町では3時間で172ミリの雨を観測し、土砂災害警戒情報が発表されました。また、暖かく湿った空気の影響で九州北部の山口県と