ボートレース若松の「ヴィーナスシリーズ第１４戦マクール杯ナイトプリンセスカップ」が１４日に開幕する。井上遥妃（２２＝徳島）が上位級の３０号機を引き当てた。「スタートも届くし、水面が荒れていた割にはグリップもしていた。楽しみですね。ペラはそのまま。外周りの点検だけしていく」と特訓の感触も上々だった。今年は２月下関で初優出を果たすと、５月とこなめＧ?レディースオールスターでも優出（６着）。その後