中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月14日】中国商務部は13日、米国産の一部のアナログ半導体の輸入に対し、反ダンピング調査を開始したと発表した。調査は2026年9月13日までを予定しており、特別な場合は6カ月延長できる。