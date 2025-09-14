◇セ・リーグ阪神10―11巨人（2025年9月13日東京D）悔いが残る、67球だった。阪神の先発・高橋は、自己最短の3回6失点で降板。本来の姿は影を潜めた。「もっとやりようがあったかもしれないけど、だいぶ（全部）出してはいた。しっかり反省して、反省ですかね」。そう振り返ったように、立ち上がりから苦しんだ。3―0の初回。テンポよく2死までこぎ着けたが、そこから悪夢が待っていた。失策、四球、安打で2死満塁のピン