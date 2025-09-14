◇セ・リーグ阪神10―11巨人（2025年9月13日東京D）【阪神・藤川監督語録】▼逆転に次ぐ逆転そうですね。はい。最後、いい勝負になったんじゃないかなと思います。▼熊谷がグラブをはじかれた最後のプレーは紙一重まあまあ。それはもう、どっちに転ぶのかは、いつもわからないけどね。▼東京ドーム最終戦今季最後ですから、ごあいさつをちゃんとできたし。まあ、いい攻撃もあったしね。