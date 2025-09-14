◇セ・リーグ阪神10―11巨人（2025年9月13日東京D）【赤星憲広視点】2軍調整が長かった原口文仁内野手（33）が5―6の5回1死満塁から代打で登場し、今季初安打となる投手強襲内野安打を放った。試合を振り出しに戻し、虎党に「代打の神様」復権へアピール。本紙評論家・赤星憲広氏（49）もCS、日本シリーズの短期決戦に向け、チームにとって貴重な右の代打の躍動を、この日の収穫に挙げた。気持ちがこもった原口の一打