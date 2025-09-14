ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて、今月10日からオリジナル韓国ドラマシリーズ『北極星』（全9話／初回3話配信、以降毎週水曜に2話ずつ、字幕・吹替配信）がスタートした。配信に先駆けて、9月2日には韓国・ソウルで制作発表会が行われた。【動画】『北極星』胸キュン必至のキャラクター予告本作は、韓国の女性大統領候補と“秘密”を抱えた脱北者が立場を超