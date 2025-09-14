道内は、広い範囲で（２０２５年９月１４日）明け方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、大雨による災害に、厳重な警戒が必要です。（ 金田昌樹 予報課長）「夜のはじめごろから明日明け方にかけて線状降水帯が発生し大雨災害発生が急激に高まる可能性があります」道内は、大気の状態が非常に不安定になっていて、札幌管区気象台は、線状降水帯が発生するおそれがあると発表しました。対象は、渡島・檜山、石狩・空知・後志