◇ドイツ1部第3節マインツ0―1ライプツィヒ（2025年9月13日）今夏J1京都から期限付き移籍したMF川崎颯太（24）がブンデスリーグデビューを果たした。1点を追う後半30分から攻撃的なポジションで出場。持ち味のボール奪取能力やスルーパスなど、限られた時間内でチームを活性化させようとしたが、チームは追いつくまでには至らず。0―1で敗れた。日本代表MF佐野海舟はフル出場した。