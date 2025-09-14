ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村７」が１４日に開幕する。常住蓮（２４＝佐賀）が引き当てた３０号機は前操者の橋本英一が伸び寄りの調整を施して中堅級。「伸びに振っているようなペラだったので叩きました。それでも回転は思ったより出ていたし、足は悪くなさそうです」と前検としてはまずまずの感触をつかんだ。前節、地元からつルーキーシリーズでインから逃げて今年５Ｖ。来年３月の蒲郡ＳＧク