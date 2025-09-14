ボートレース福岡の「第１９回ＢＯＡＴＢｏｙ・ペラ坊ショップ杯」は１３日、予選３日目が行われた。宗行治哉（２８＝広島）は８Ｒ、２コースからコンマ１４のスタートも「絶対切ると思って放った」ため３コース・妻鳥晋也のまくりを浴びて５着。得点率４・７５、３２位と厳しい勝負駆けに追い込まれた。ただ「現状はまだ手前寄りの感じでその辺りは悪くない。伸びも全速で行ければ大丈夫」と悲観の色は全くなし。「スタート