気象台は、午前0時53分に、大雨警報（浸水害）を富良野市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・富良野市に発表 14日00:53時点上川、留萌地方では、14日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■留萌市□大雨警報・土砂災害・浸水14日明け方にかけて警戒3時間最大雨量70mm■士別市□大雨警報・土砂災害・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■名寄